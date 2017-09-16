Станцию метро "Адмиралтейская" в Петербурге открыли после проверки

© РИА Новости / Виталий Аньков Перейти в фотобанк Петербургский метрополитен наймет кинологов для досмотра пассажиров Станция метро "Адмиралтейская" в Санкт-Петербурге, которую закрывали на проверку, открыта, сообщает петербургский метрополитен.

Станция была закрыта на проверку в 11.18 мск.

"В 11.35 станция "Адмиралтейская" открыта, опасных предметов не обнаружено", — говорится в сообщении.