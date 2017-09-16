В Тульской области столкнулись четыре автомобиля, два человека погибли

На месте ДТП на трассе М2 в Тульской области. 16 сентября 2017

На месте ДТП на трассе М2 в Тульской области. 16 сентября 2017

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Сразу четыре легковых автомобиля столкнулись на федеральной автодороге М-2 "Крым" в Тульской области; два человека погибли и один пострадал, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

© Фото : ГУ МЧС РФ по Тульской области На месте ДТП на трассе М2 в Тульской области. 16 сентября 2017 © Фото : ГУ МЧС РФ по Тульской области На месте ДТП на трассе М2 в Тульской области. 16 сентября 2017

"Вблизи населенного пункта Лукино на 223-м километре федеральной автодороги произошло ДТП с участием четырех легковых автомашин. Пострадали три человека, двое из них погибли, один человек госпитализирован", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия уточняются.