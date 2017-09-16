После пожара в интернате в Ивановской области четверо остаются в больнице

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Четыре человека остаются в больнице после пожара в доме-интернате в городе Пучеж Ивановской области, сообщил РИА Новости в субботу источник в экстренных службах региона.

Информация о пожаре в доме престарелых города Пучеж поступила в МЧС в 22.55 мск пятницы. На момент прибытия первых пожарных подразделений огнем был охвачен третий этаж третьего корпуса. В 23.05 мск очаг был локализован, в 23.07 горение ликвидировали. Была повреждена внутренняя часть помещения на площади 20 квадратных метров. В результате пожара погибли два постояльца — мужчины, 1960 и 1952 годов рождения, 43 человека были эвакуированы. О других пострадавших ранее не сообщалось.

"Пострадали девять человек, из них двое погибли. Четыре человека были госпитализированы, еще троим медицинская помощь была оказана амбулаторно", — сказал собеседник агентства.

Представитель регионального главка МЧС сообщил ранее РИА Новости, что причиной пожара в доме престарелых могло стать курение или поджог.