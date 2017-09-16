При сходе вагонов с металлом на юго-востоке Москвы никто не пострадал

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Ни один человек не пострадал в результате схода семи вагонов с металлом у железнодорожной станции "Перово" на юго-востоке столицы, сообщается на сайте Московской железной дороги.
"На месте проводится комплекс работ по возвращению колесных пар на пути. Пострадавших нет, габарит пути не нарушен, движение на станции не прерывается. Причины случившегося устанавливаются", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что происшествие не повлияло на график движения пассажирских и пригородных поездов.
Ранее источник в экстренных службах столицы сообщал РИА Новости, что в вагонах находится черный металл. По словам собеседника, вагоны не опрокинулись.