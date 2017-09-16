При сходе вагонов с металлом на юго-востоке Москвы никто не пострадал

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Ни один человек не пострадал в результате схода семи вагонов с металлом у железнодорожной станции "Перово" на юго-востоке столицы, сообщается на сайте Московской железной дороги.

По данным МЖД, семь вагонов грузового поезда, груженных металлом, сошли с рельсов на станции "Перово" однопутного неэлектрифицированного участка Перово-Угрешская в субботу в 03.51.

"На месте проводится комплекс работ по возвращению колесных пар на пути. Пострадавших нет, габарит пути не нарушен, движение на станции не прерывается. Причины случившегося устанавливаются", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что происшествие не повлияло на график движения пассажирских и пригородных поездов.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщал РИА Новости, что в вагонах находится черный металл. По словам собеседника, вагоны не опрокинулись.