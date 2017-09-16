Спасатели назвали вероятные причины пожара в доме престарелых под Иваново

ВОРОНЕЖ, 16 сен — РИА Новости. Причиной пожара в доме престарелых в Ивановской области, который унес жизни двух человек, могло стать курение или поджог, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Информация о пожаре в доме престарелых города Пучеж поступила в МЧС в 22.55 мск пятницы. На момент прибытия первых пожарных подразделений огнем был охвачен третий этаж третьего корпуса. В 23.05 мск очаг был локализован, в 23.07 горение ликвидировали. Была повреждена внутренняя часть помещения на площади 20 квадратных метров.

"Наиболее вероятная причина — неосторожное обращение с огнем при курении или занос открытого источника зажигания (поджог)", — сказал собеседник агентства, добавив, что точная причина выясняется.

В результате пожара погибли два постояльца — мужчины 1960 и 1952 годов рождения, 43 человека были эвакуированы.