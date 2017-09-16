Спасатели назвали вероятные причины пожара в доме престарелых под Иваново

ВОРОНЕЖ, 16 сен — РИА Новости. Причиной пожара в доме престарелых в Ивановской области, который унес жизни двух человек, могло стать курение или поджог, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
"Наиболее вероятная причина — неосторожное обращение с огнем при курении или занос открытого источника зажигания (поджог)", — сказал собеседник агентства, добавив, что точная причина выясняется.
В результате пожара погибли два постояльца — мужчины 1960 и 1952 годов рождения, 43 человека были эвакуированы.