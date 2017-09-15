МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Более пяти тысяч человек в 35 населенных пунктах Центральной России остались без электричества из-за непогоды, сообщили в МЧС РФ.
"Во Владимирской, Московской и Тульской областях… в ряде муниципальных образований произошло отключение электроэнергии. По состоянию на 20.00 в зоне отключения находятся 35 населенных пунктов с численностью 5045 человек, из них 580 детей. Ориентировочное время подключения – 23.00 сегодня", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ведутся аварийно-восстановительные работы, на территории работают 59 аварийных бригад. Для ликвидации последствий неблагоприятных метеоявлений привлечено 539 человек и 157 единиц техники.
"На особом контроле находятся работы по восстановлению энергоснабжения на социально-значимых объектах, силами МЧС России проводятся подворовые обходы с целью уточнения обстановки и оказания адресной помощи населению. Ведутся работы по уборке поваленных деревьев", — добавили в ведомстве.