В Лобне около детского сада росгвардейцы задержали мужчину с пистолетом

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину с пневматическим пистолетом, который приставал к прохожим возле детского сада в Лобне, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Московской области.

"На централизованный пункт вневедомственной охраны поступил сигнал "Тревога" из детского сада Лобни. Работники заведения сообщили, что около детского сада ходит нетрезвый вооруженный мужчина и пристает к прохожим, в связи с чем они опасаются за своих подопечных", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, на место происшествия незамедлительно был направлен наряд группы задержания Химкинского отдела вневедомственной охраны.

"По полученным от свидетелей приметам росгвардейцы задержали гражданина недалеко от детского сада. Им оказался 41-летний мужчина, зарегистрированный в республике Чувашия, ранее неоднократно судимый. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. На месте было установлено, что данное оружие является пневматическим", — уточнили в пресс-службе.