Под Рязанью почти девять тысяч человек остались без света из-за непогоды

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Около 8,8 тысяч человек остались без электричества в Рязанской области из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Минэнерго РФ в пятницу.

"С 19.00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, гроза, порывы ветра до 20 метров в секунду) на территории Рязанской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" – "Рязаньэнерго")… Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей области (около 8,8 тысячи человек)", — говорится в сообщении.

В данный момент уточняется мощность отключенных потребителей. Также проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 16 бригад из 43 человек и 16 единиц специальной техники.

Ситуация находится на особом контроле у заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), замминистра энергетики РФ Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.