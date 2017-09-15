Под Рязанью почти девять тысяч человек остались без света из-за непогоды

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Около 8,8 тысяч человек остались без электричества в Рязанской области из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Минэнерго РФ в пятницу.
В данный момент уточняется мощность отключенных потребителей. Также проводятся аварийно-восстановительные работы, принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения.
К аварийно-восстановительным работам привлечены 16 бригад из 43 человек и 16 единиц специальной техники.
Ситуация находится на особом контроле у заместителя руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), замминистра энергетики РФ Андрея Черезова до полного завершения аварийно-восстановительных работ.