СПЧ попросил СК дать более подробную информацию о деле Серебренникова

МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Президентский Совет по правам человека (СПЧ) обратился в Следственный комитет России с просьбой представить более подробную и документированную информацию, касающуюся обвинений, предъявленных режиссеру Кириллу Серебренникову, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.

"Мы обратились в Следственный комитет с просьбой представить нам более подробную и документированную информацию, касающуюся обвинений, которые предъявлены Серебренникову", — сказал Федотов.

Он отметил, что ответа от СК правозащитники пока не получили. "Мы не имеем никакой информации от его адвокатов, а пользоваться исключительно публикациями в СМИ считаем недостаточным для того, чтобы квалифицированно осуществлять общественный контроль за этим делом. Естественно, мы не требуем от Следственного комитета разглашения тайны следствия", — уточнил глава СПЧ.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы.

Серебренникову вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Режиссер назвал обвинение против него "вымышленным и абсурдным". По его словам, проект "Платформа" дал многим начинающим творческим людям развиться и "был реализован в полнейшем объеме".