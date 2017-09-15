На юго-западе Москвы лось после спасения из пруда упал от изнеможения

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Уставший от долгого плавания в московском пруду лось сразу упал от изнеможения, как только спасатели подтащили его к берегу, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.

Ранее сообщалось, что полицейские поймали заблудившегося лося вблизи станции метро "Выхино" Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена. Позднее лосю удалось сбежать, он добрался до Большого Графского пруда в Косино-Ухтомском лесопарке и плавал там долгое время.

"Чтобы не напугать еще больше животное, оказавшееся в водяной ловушке, пожарные на надувной лодке потихоньку подплывали к лосю все ближе и ближе, тем самым прижимая его к берегу. Спустя несколько минут загнанный зверь наконец-то почувствовал почву под копытами и дал волю своей усталости", — сказал собеседник агентства.

На распространенных пресс-службой столичного главка МЧС кадрах видно, как уставшее животное лежит на небольшой глубине возле берега под ограждением набережной.