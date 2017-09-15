В Центральной России 68 населенных пунктов остались без электричества

Монтажники во время проведения неотложных работ на ЛЭП. Архивное фото

Монтажники во время проведения неотложных работ на ЛЭП. Архивное фото

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Почти 70 населенных пунктов во Владимирской и Тульской областях остались без электричества из-за ухудшения погоды, в зоне отключения оказались порядка трех тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального регионального центра (ЦРЦ) МЧС России.

Ранее в управлении организации информирования населения МЧС России сообщили РИА Новости, что территориальные органы управления и силы главных управлений МЧС по девяти регионам Центрального федерального округа переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого 15 и 16 сентября шквалистого усиления ветра до 25 метров в секунду. По данным спасателей, из-за плохой погоды возможны обрывы ЛЭП, нарушение электроснабжения населения и объектов экономики, а также обрушение слабо укрепленных конструкций.

Как отметили в пресс-службе, в пяти муниципалитетах Владимирской и Тульской областей произошли нарушения энергоснабжения. "В зону отключения попали 68 населенных пунктов с населением 2986 человек, из них 454 детей. Ведутся восстановительные работы", — рассказали в ведомстве.

Согласно данным ведомства, по состоянию на 15.00 (мск) энергоснабжение было восстановлено в Щекинском районе Тульской области. Ориентировочное время восстановления энергоснабжения в остальных населенных пунктах — 18.00 (мск).

Региональный центр рекомендует населению не покидать без крайней необходимости свои дома, а также ограничить использование личного автотранспорта.