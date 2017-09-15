Энергетики Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за непогоды

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Энергетики Подмосковья перешли на усиленный режим работы в связи с ухудшением погоды в регионе, сообщила пресс-служба министерства энергетики региона.
"В связи с ухудшением погодных условий на территории Московского региона введен режим повышенной готовности. В электросетевых компаниях на случай нештатных ситуаций сформировано 745 аварийно-восстановительных бригад. Для оперативного восстановления электроснабжения потребителей в готовности находятся более 1000 дизельных электростанций", — говорится в сообщении.