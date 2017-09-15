Энергетики Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за непогоды

Прохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве. 15 сентября 2017

Прохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве. 15 сентября 2017

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Энергетики Подмосковья перешли на усиленный режим работы в связи с ухудшением погоды в регионе, сообщила пресс-служба министерства энергетики региона.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Московского региона введен режим повышенной готовности. В электросетевых компаниях на случай нештатных ситуаций сформировано 745 аварийно-восстановительных бригад. Для оперативного восстановления электроснабжения потребителей в готовности находятся более 1000 дизельных электростанций", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 15 и 16 сентября на территории Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Тверской, Костромской и Московской областей ожидаются сильный дождь, гроза и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. По данным спасателей, из-за плохой погоды возможны обрывы ЛЭП, нарушение электроснабжения населения и объектов экономики, а также обрушение слабо укрепленных конструкций.