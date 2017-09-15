Подмосковного полицейского отправят под домашний арест за получение взятки

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Начальник Павло-Слободского пункта полиции ОМВД России по Истринскому району, подозреваемый в получении взятки в размере 17 миллионов рублей, отправится под домашний арест, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

"Следственным отделом по городу Истра Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ по факту получения взятки в особо крупном размере начальником Павло-Слободского пункта полиции ОМВД России по Истринскому району. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в сообщении.

Как сообщили ранее в СК РФ, 34-летнего капитана полиции задержали в среду при получении денег от одного из фигурантов уголовного дела. Следователи возбудили дело о получении взятки, на допросе подозреваемый признал вину.