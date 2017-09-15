В Истре уволили задержанного за взятку в 17 миллионов рублей полицейского

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Подмосковного полицейского уволили после получения им взятки в 17 миллионов рублей, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.
ГУМВД по Московской области в свою очередь назначило служебную проверку.
"Приказом начальника ГУ МВД России по Московской области начальник Павлово-Слободского пункта полиции уволен из органов внутренних дел за совершение поступка, порочащего честь сотрудника полиции, и понесет наказание в соответствии с законодательством", — сказала Петрова.
Кроме того, по ее словам, дисциплинарно были наказаны руководители ОМВД России по Истринскому району.