В Истре уволили задержанного за взятку в 17 миллионов рублей полицейского

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Подмосковного полицейского уволили после получения им взятки в 17 миллионов рублей, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.

Как сообщили ранее в СК, 34-летнего капитана полиции, начальника Павлово-Слободского пункта полиции ОМВД по Истринскому району задержали в среду при получении денег от одного из фигурантов уголовного дела. Следователи возбудили дело о получении взятки, подозреваемый признал вину, он отправлен под домашний арест.

ГУМВД по Московской области в свою очередь назначило служебную проверку.

"Приказом начальника ГУ МВД России по Московской области начальник Павлово-Слободского пункта полиции уволен из органов внутренних дел за совершение поступка, порочащего честь сотрудника полиции, и понесет наказание в соответствии с законодательством", — сказала Петрова.

Кроме того, по ее словам, дисциплинарно были наказаны руководители ОМВД России по Истринскому району.