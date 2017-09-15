Девушку, задушившую девочку в Нижнем Новгороде, направят на лечение

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 сен – РИА Новости. Девушку, обвиняемую в убийстве семилетней девочки в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Пеликан" Княгининского района, рекомендовали направить на принудительное лечение, сообщается пресс-служба управления Следственного комитета по Нижегородской области.

В начале февраля было возбуждено уголовное дело в отношении 15-летней девушки, которую подозревали в убийстве ребенка в реабилитационном центре для несовершеннолетних в городе Княгинино. По версии следствия, она зашла в спальную комнату, где находились две малолетние девочки, и из-за малозначительного повода задушила одну из них. Подозреваемую задержали 5 февраля. Позже Княгининский районный суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Заключением проведенной в ходе предварительного расследования комплексной судебно-психиатрической экспертизы установлено, что у девушки выявлены признаки психического расстройства и она нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа", — говорится в сообщении.

Прокурор утвердил постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

После резонансного дела детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова организовала проверку в нижегородском социальном центре "Пеликан", где произошло убийство. В конце марта министерство социальной политики Нижегородской области заявило, что решило закрыть социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Княгининском районе.