В КБР нашли тело второго погибшего при падении машины в горное озеро

НАЛЬЧИК, 15 сен — РИА Новости. Спасатели нашли тело второго мужчины, который находился в автомобиле, упавшем в четверг в горное озеро в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС.

"В 14.30 мск пятницы со дна озера поднято тело второго погибшего пассажира, ведутся работы по поднятию автомобиля", — говорится в сообщении. По данным МЧС, в работах участвуют 30 человек и девять единиц техники.

Утром в четверг в Эльбрусском районе у селения Былым в озеро Гижгит упала машина Chevrolet Niva, в которой были пять человек. Туристы из Железноводска на машине поднялись на один из обрывов высотой в 1,5 километра, чтобы сделать оригинальное фото. Машина вместе с людьми на большой скорости начала скатываться вниз в сторону искусственного озера Гижгит глубиной более 30 метров.

Водитель и две девушки по ходу движения успели покинуть автомобиль, у них диагностированы переломы конечностей и травма позвоночника. Двое оставшихся молодых людей вместе с машиной ушли под воду. Около полудня в пятницу спасатели обнаружили тело одного из погибших и подняли его на поверхность.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Водитель автомобиля задержан.