На севере Москвы столкнулись два трамвая, пострадавших нет

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Два трамвая столкнулись на Коптевской улице на севере Москвы, пострадавших в результате ДТП нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"На Коптевской улице в 13.26 произошло столкновение двух трамваев. Пострадавших в результате ДТП нет", — сказал собеседник агентства, добавив, что на месте аварии сотрудники полиции выясняют причины произошедшего.

В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" в свою очередь сообщили РИА Новости, что движение трамваев на участке, где произошла авария, было оперативно восстановлено.