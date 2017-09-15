В Брянской области загорелся автобус с 23 пассажирами

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пассажирский автобус, в котором находились свыше 20 человек, загорелся в пятницу днем на федеральной автодороге Р-120 в Дубровском районе Брянской области, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На 207-м километре автодороги Орел — Смоленск загорелся рейсовый автобус ПАЗ сообщением Дубровка — Сеща", — сказал собеседник агентства.

По его словам, всего в автобусе находились 23 человека. Возгорание удалось ликвидировать, пострадавших нет. Обстоятельства ЧП выясняются.