На Сахалине будут судить мать мальчика, которого оскорбляла медсестра

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 сен – РИА Новости. Жительницу Сахалина будут судить за жестокое обращение с детьми, ранее ее младший сын подвергался оскорблениям со стороны медсестры районной больницы, куда его забрали от матери, сообщает в пятницу пресс-служба управления Следственного комитета по Сахалинской области.
История мальчика получила широкий общественный резонанс, когда в интернете появилось видео, на котором медсестра унижала ребенка за испачканные штаны. Медсестра уволилась из больницы, следствие проверяет ее действия. Мальчик оказался в инфекционном отделении после того, как его забрали из неблагополучной семьи.
В августе суд лишил мать родительских прав в отношении двух детей — мальчика и его старшей сестры. На данный момент дочь женщины от предыдущего брака находится с отцом, а мальчик был передан органам опеки, так как его отца нет в живых. После того, как на женщину завели уголовное дело, она скрылась от следствия, но судебным приставам удалось ее обнаружить и задержать.
В ведомстве отмечают, что подозреваемую неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Однако, подчеркивают в Следственном комитете, выводов для себя женщина не сделала. Уголовное дело передано в суд.