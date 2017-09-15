На Сахалине будут судить мать мальчика, которого оскорбляла медсестра

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 сен – РИА Новости. Жительницу Сахалина будут судить за жестокое обращение с детьми, ранее ее младший сын подвергался оскорблениям со стороны медсестры районной больницы, куда его забрали от матери, сообщает в пятницу пресс-служба управления Следственного комитета по Сахалинской области.

"Следственным отделом по Макаровскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Макарова. Она обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и в жестоком обращении с детьми", — говорится в сообщении.

История мальчика получила широкий общественный резонанс, когда в интернете появилось видео, на котором медсестра унижала ребенка за испачканные штаны. Медсестра уволилась из больницы, следствие проверяет ее действия. Мальчик оказался в инфекционном отделении после того, как его забрали из неблагополучной семьи.

В августе суд лишил мать родительских прав в отношении двух детей — мальчика и его старшей сестры. На данный момент дочь женщины от предыдущего брака находится с отцом, а мальчик был передан органам опеки, так как его отца нет в живых. После того, как на женщину завели уголовное дело, она скрылась от следствия, но судебным приставам удалось ее обнаружить и задержать.

По данным следователей, мать использовала крайне жестокие меры воспитания. "Обвиняемая неоднократно пинала ногой в спину и била ремнем свою пятилетнюю дочь. В июне 2017 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения из-за того, что дочь разбросала игрушки и взяла зубную пасту, схватила ребенка за волосы и стала окунать лицом вниз в ведро с хлоркой, дергала ее за уши, после чего обливала девочку холодной и горячей водой", — сообщает пресс-служба.

В ведомстве отмечают, что подозреваемую неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Однако, подчеркивают в Следственном комитете, выводов для себя женщина не сделала. Уголовное дело передано в суд.