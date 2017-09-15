В России завели 12 уголовных дел за нарушения в ходе избирательной кампании

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. За нарушения в ходе избирательной кампании в России было возбуждено 12 уголовных дел, в единый день голосования 10 сентября — только одно, сообщили в пятницу в Центризбиркоме.

"Уголовных дел за всю кампанию было возбуждено 12, за день голосования 10 сентября — одно уголовное дело", — сообщили журналистам в ЦИК России.

В ведомстве уточнили, что за весь период избирательной кампании было также зафиксировано 337 административных правонарушений, в результате составлено 215 протоколов, которые уже направлены в суды.

"За 10 сентября выявлено 78 правонарушений, по ним было составлено 47 протоколов об административных правонарушениях", — сообщили в ЦИК.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в том числе в 16 субъектах выбрали глав регионов, в шести — региональные парламенты.