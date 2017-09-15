Директор ФСИН просил уволить Коршунова после комплексной проверки

Заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов в Басманном суде города Москвы, где рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения. 14 сентября 2017

Заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов в Басманном суде города Москвы, где рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения. 14 сентября 2017

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Директор ФСИН России Геннадий Корниенко ходатайствовал об увольнении замглавы ведомства Олега Коршунова после комплексной проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По ее данным, директор ФСИН поручил провести комплексные проверки управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта ФСИН России (УКСНЭР) и финансово-экономического управления ФСИН (ФЭУ), которые курировал Коршунов.

"В августе 2017 года директором ФСИН России принято решение о направлении материалов в установленном порядке с ходатайством об освобождении от должности заместителя директора ФСИН России О. А. Коршунова", — сообщили в ведомстве.

Сейчас координацию и контроль за деятельностью структурных подразделений ведомства, которые ранее курировал арестованный чиновник, осуществляют другие заместители директора ФСИН России.

Следствие обвиняет Коршунова по двум эпизодам по статье "Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения".

СК отмечает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015-2016 годах организовал заключение двух госконтрактов – на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания — по завышенным ценам. Следствие считает, что в результате действий замглавы ФСИН и его соучастников ведомству был причинен ущерб свыше 160 миллионов рублей.