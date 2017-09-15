Мурманская экстремалка упала с 33-метровой высоты

МУРМАНСК, 15 сен – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело против организатора экстремальных прыжков с крыши после падения женщины с 33-метровой высоты из-за неисправного оборудования, сообщили в региональном управлении СК России.

Дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

По версии следствия, 27-летний житель Мурманска в ноябре 2015 года организовал на крыше недостроенного девятиэтажного здания экстремальные прыжки с высоты. При этом, как выяснили следователи, молодой человек не обладал профессиональными знаниями в области альпинизма и предоставления услуги экстремальных прыжков. СК также отмечает, что он знал, что оказываемая им услуга не отвечает требованиям безопасности граждан.

"(Он) неправильно выбрал длину стопорной веревки и предоставил для экстремальных прыжков альпинистское оборудование, многократно ранее находившееся в эксплуатации, в том числе использующееся для выполнения высотных работ в промышленном альпинизме, имеющее повреждения, деформации и большой износ, умышленно надел на девушку, 1996 года рождения, указанное альпинистское снаряжение и отдал команду к прыжку", — говорится в сообщении.

В результате девушка, совершив прыжок с высоты не менее 33 метров, упала на землю, получив тяжкие травмы. За оказанную услугу молодой человек получил от потерпевшей 900 рублей. В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.