На Ямале мужчина застрелил из охотничьего ружья чужую собаку

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 сен — РИА Новости. Полиция города Муравленко в ЯНАО задержала мужчину, который, как предполагается, застрелил чужую собаку во время ее выгула и ранил еще одну из охотничьего ружья, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в среду. В полицию обратилась хозяйка двух собак породы якутская лайка. По ее словам, во время выгула в лесном массиве неизвестный застрелил из охотничьего ружья одну из ее собак, а вторую ранил.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого. По информации УМВД, им является 33-летний житель Тюменской области, у которого в момент задержания было изъято охотничье ружье, зарегистрированное на его имя.

"В момент совершения данного деяния мужчина находился в трезвом состоянии, в своих объяснениях он отрицает свою вину", — отмечают в ведомстве.

В настоящее время в связи с инцидентом проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.