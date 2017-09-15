Жителя Ставрополья будут судить за убийство деда из-за 50 тысяч рублей

НАЛЬЧИК, 15 сен – РИА Новости. Следователи Ставропольского края завершили расследование уголовного дела в отношении жителя города Невинномысска, которого обвиняют в том, что он из-за 50 тысяч рублей убил своего дедушку и пытался убить бабушку, сообщает СУСК РФ по региону.

"По данным следствия, утром 6 июля текущего года 20-летний молодой человек пришел домой к своему 83-летнему деду, чтобы раздобыть денег, но был им изобличен. Тогда он нанес пожилому мужчине несколько ударов кинжалом в шею, после чего забрал из шкафа 50 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

После убийства и кражи, мужчина, как считает следствие, чтобы скрыть следы преступления, зная, что в квартире находится его 85-летняя беспомощная бабушка, прошел на кухню и открыл подачу газо-воздушной смеси. "Обвиняемый не смог реализовать свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку возгорания не произошло", — отмечает ведомство.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям "убийство", "покушение на убийство", "кража" и "покушение на умышленное уничтожение чужого имущества" УК РФ, санкции которых предусматривают до 15 лет лишения свободы.

"Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу", — уточняется в сообщении.