В Белгороде два человека попали в больницу после стрельбы

ВОРОНЕЖ, 15 сен — РИА Новости. Двоих жителей Белгорода госпитализировали накануне вечером после происшествия со стрельбой из травматического пистолета, сообщил РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы управления МВД области Алексей Гончарук.

Инцидент произошел 14 сентября около 21.00 мск у дома №23 по улице Королева.

"Неизвестные лица причинили телесные повреждения с использованием, предположительно, травматического пистолета двум жителям областного центра 1990 года рождения… Пострадавшие доставлены в больницу", — сказал собеседник агентства

Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личностей и задержанию скрывшихся участников конфликта. Как отметил Гончарук, угрозы для жизни раненых нет.

Этот инцидент со стрельбой стал вторым за 14 сентября в Белгороде. Около 12.00 мск на Соборной площади в центре города было обнаружено тело мужчины. По данным следствия, на площадь приехала машина, оттуда вышел водитель вытащил из багажника автомобиля тело, а потом пытался покончить с собой. Как выяснилось, погибший — житель города Белгород 1983 года рождения. За рулем автомобиля находился житель Белгородского района 1952 года рождения, он был доставлен в больницу, где скончался.