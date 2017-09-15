Суд рассмотрит жалобу бывшего губернатора Белых без его участия

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, перенес гипертонический крис и снова не смог участвовать в рассмотрении своей жалобы на продление ареста, суд принял решение рассмотреть жалобу без его участия, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

"Нет, сейчас он участвовать (в заседании) не может", — сказал медработник СИЗО, измеривший давление бывшему губернатору.

Накануне заседание не состоялось из-за плохого самочувствия Белыха. Бывший чиновник участвовал в слушаниях через видеосвязь из СИЗО, в ходе заседания к нему пришёл медработник померил давление и сообщил, что Белых не может участвовать в процессе, так как у него высокое давление. Суд принял решение перенести рассмотрение жалобы, но в пятницу самочувствие у арестованного не улучшилось.

"Вчера благодаря вам, ваша честь, я перенес гипертонический крис. Сейчас самочувствие у меня плохое", — сказал Белых.

Прокурор настоял на рассмотрении жалобы без участия экс-губернатора. Мосгорсуд с данной позицией согласился, несмотря на то, что сам Белых просил рассмотреть жалобу с его участием, но в другой день.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2012-2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК РФ, Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия. Экс-губернатор отрицает свою вину.