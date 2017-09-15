В Новосибирске родители отсудили у детсада компенсацию за смерть ребенка

НОВОСИБИРСК, 15 сен – РИА Новости. Первомайский районный суд Новосибирска удовлетворил иск родителей погибшей в детском саду девочки и взыскал с учреждения 3 миллиона рублей, сообщает в пятницу прокуратура региона.
"Родители погибшей девочки обратились в Первомайский районный суд с исковым заявлением о взыскании с дошкольного образовательного учреждения понесенных ими затрат на погребение, а также компенсации морального вреда. Физические и нравственные страдания в связи с трагической гибелью дочери родители оценили в 5 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Участвующий в гражданском деле прокурор поддержал требования о взыскании компенсации морального вреда в разумных пределах.
"Решением суда требования истцов удовлетворены частично. С детского сада в пользу каждого родителя взыскана компенсация морального вреда по 1,5 миллиона рублей (всего 3 миллиона рублей)", — сообщили в прокуратуре. Решение суда пока не вступило в силу.