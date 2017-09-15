Экс-мэр Биробиджана получил условный срок за продажу кинотеатра

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 сен — РИА Новости. Бывший мэр Биробиджана Андрей Пархоменко получил четыре года условно за продажу муниципального кинотеатра "Родина", Биробиджанский районный суд признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в суде.

"Андрей Пархоменко признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, вердикт суда — четыре года условно с испытательным сроком 3 года, также три года по решению суда он не может занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления",- сообщили РИА Новости в суде.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в суде вышестоящей инстанции.

Как сообщалось ранее, судебные разбирательства по продаже кинотеатра длились более двух лет. Пархоменко арестовали в феврале 2015 года, позже суд изменил меру пресечения, и экс-мэр находился под домашним арестом, из-под которого был освобожден в октябре.

По версии следствия, в силу своего служебного положения Пархоменко принял организационно-распорядительное решение о передаче предпринимателям, состоящим с ним в дружеских отношениях, прав на кинотеатр, художественную мастерскую, расположенные под ними земельные участки, гараж и кинооборудование по явно заниженной стоимости, несоответствующей рыночным условиям.

Имущество продали за 7,8 миллиона рублей. Сумма ущерба городу от незаконных действий превысила 55 миллионов рублей. Прокуратура Еврейской автономной области также направила в суд уголовное дело в отношении двух предпринимателей и работника кинотеатра "Родина", обвиняемых в мошенничестве при продаже здания. Они обвиняются по статье "мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере". В июне прокуратура Еврейской автономии сообщила, что сделка признана недействительной.