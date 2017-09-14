Петербургский метрополитен наймет кинологов для досмотра пассажиров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен — РИА Новости. ГУП "Петербургский метрополитен" планирует привлечь кинологов для досмотра пассажиров; предприятие объявило соответствующий конкурс, говорится в материалах на сайте госзакупок.

В частности, конкурс объявлен на "оказание услуг по выявлению у граждан и в их багаже взрывчатых веществ с использованием поисковых собак с кинологами на объектах ГУП "Петербургский метрополитен".

В документах отмечается, что подача заявок на госзакупку завершается 20 сентября, дата проведения аукциона в электронной форме — 29 сентября. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 690,242 тысячи рублей.

В техзадании уточняется, что кинологи с собаками будут дежурить на станции "Технологический институт" с 8.00 до 20.00 мск. После прохода граждан через рамку металлодетектора проверка багажа и граждан (выборочная проверка) будет осуществляться при помощи поисковой собаки. Также собаки будут обследовать безнадзорные предметы в вестибюле и на платформе, проводить профилактическую проверку и обход вестибюля.

Ранее сообщалось, что ГУП "Петербургский метрополитен" с 23 июля в течение нескольких дней на станциях "Звенигородская", "Спасская", "Электросила" и "Крестовский остров" проводил массовый досмотр пассажиров на наличие металлических предметов и их срабатывание при проходе через стационарные металлодетекторы. В метрополитене отмечали, что досмотр производится на основе постановления правительства РФ от 5 апреля "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов метрополитена". Соблюдение этих требований привело к очередям на станциях метро.

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Общее количество погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника.