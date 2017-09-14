Под Ростовом загорелся камыш на площади в тысячу квадратных метров

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Пожар на площади 1000 квадратных метров возник под Ростовом-на-Дону в Аксайском районе, причиной возгорания стал камыш, сообщает МЧС РФ.

"Аксайский район, СНТ "Задонье". Произошло загорание камыша на площади 1000 квадратных метров. Горение происходит в труднодоступных местах для техники", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на место загорания выехал первый заместитель главы администрации Аксайского района. К тушению загорания камыша привлечен вертолет Ми-8 МЧС России.