В двух районах Кабардино-Балкарии отменили режим ЧС

НАЛЬЧИК, 14 сен – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков в четверг отменил введенный после схода селя 1 сентября режим чрезвычайной ситуации на территории Эльбрусского и Баксанского районов республики.

Сход селя со склона ущелья Адыл-Су произошел 1 сентября вблизи населенного пункта Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Сель повредил восемь участков федеральной автодороги А-158 Прохладный-Баксан-Эльбрус общей протяженностью более трех километров. Селевым потоком снесены в реку три легковых автомобиля, погибли три человека, в том числе глава администрации поселка Эльбрус Мусса Джаппуев.

"В связи с завершением поисково-спасательной операции и неотложных аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий схода селевых потоков со склона ущелья Адыл-Су 1 сентября отменить режим чрезвычайной ситуации на территории Эльбрусского и Баксанского районов", — говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте главы региона.

Распоряжением также для сил и средств Кабардино-Балкарской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций отменен региональный уровень реагирования. Они переведены в режим повседневной деятельности.