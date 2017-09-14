Глава Ставрополья знает, с какого телефона "минировали" учреждения края

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что знает, с какого номера телефона шли звонки о "минировании" учреждений в регионе, сейчас этот телефон заблокирован.

По его информации, с понедельника по среду в Ставрополе зафиксировано 47 звонков от телефонных террористов, в крае — более 300. По всем случаям было принято решение об эвакуации людей и проведении проверки.

"С учетом особенно действенной системы телекоммуникаций мы точно можем отследить телефон. У меня даже номер этого телефона есть. Это IP-телефония. Человек заходит на московский номер и начинает с этого номера "выдалбливать" все наши службы", — сказал Владимиров журналистам.

"То, что все эти номера наши спецслужбы отключают, это правильно. Мы должны дальше продолжать добивать все это. Думаю, что необходимый объем информации уже собран для того, чтобы нам в мировом плане взаимодействовать со спецслужбами, чтобы найти этих людей. Потому что сегодня они работают по Российской Федерации, завтра они будут работать по какой-то другой стране", — добавил губернатор.

По его мнению, эти звонки стали хорошей тренировкой для властей региона. "Мы не устали, мы тренируем свои способности. У нас на Нижний рынок был звонок. Мы Нижний рынок за 15 минут освободили и в течение полутора часов его проверили. Мы еще сильнее стали, это хорошая для нас тренировка", — считает Владимиров.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России пятый день. Пик пришелся на 12 и 13 сентября. В среду угрозы добрались до Москвы, в столице они касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано 40,2 тысячи человек. Во вторник и среду по всей стране из-за анонимных звонков с угрозами с более чем 420 объектов были эвакуированы свыше 130 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась.

Ранее в четверг источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые также находятся за пределами России. Источник также отметил, что эти лица будут объявлены в международный розыск.