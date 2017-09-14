Защита Коршунова назвала его уголовное дело "политической историей"

Заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов в Басманном суде города Москвы, где рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения. 14 сентября 2017

Заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов в Басманном суде города Москвы, где рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения. 14 сентября 2017

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Защита заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова назвала его уголовное преследование "политической историей", передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос об аресте чиновника.

"(Данное уголовное дело) является очередной политической историей", — сказала адвокат, попросив суд выслушать явившихся в суд двух пожилых профессоров, готовых поручиться за Коршунова.

Заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова обвиняют по двум эпизодам по статье "Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения".

СК отмечает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015-2016 годах организовал заключение двух госконтрактов – на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания — по завышенным ценам. Следствие считает, что в результате действий замглавы ФСИН и его соучастников ведомству был причинен ущерб свыше 160 миллионов рублей.