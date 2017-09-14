При обыске у Коршунова нашли около двух миллионов рублей, сообщил адвокат

Заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов в Басманном суде города Москвы, где рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения. 14 сентября 2017

Заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов в Басманном суде города Москвы, где рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения. 14 сентября 2017

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. При обыске у замглавы ФСИН России Олега Коршунова найдены только около 2 миллионов рублей, заявила его адвокат в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос об аресте чиновника.

СК России заявило в четверг, что в результате действий замглавы ФСИН и его соучастников ведомству был причинен ущерб свыше 160 миллионов рублей.

"Следствие в ходатайстве об арест прикладывает протокол обыска, в котором говорит о каких-то деньгах. У него было найдено только около 2 миллионов рублей. Прошу приобщить справку НДФЛ, которая свидетельствует о превышающем эту сумму годовом доходе", — сказала адвокат.

Заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова обвиняют по двум эпизодам по статье "Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения".

СК отмечает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015-2016 годах организовал заключение двух госконтрактов – на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания — по завышенным ценам.