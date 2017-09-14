Минкультуры опровергает связь с фирмами, фигурирующими в "деле Политеха"

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Минкультуры России опровергает информацию о связи с фирмами, которые фигурируют в деле о коммерческом подкупе при реконструкции Политехнического музея, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ведомства.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что СК возбудил уголовное дело о коммерческом подкупе в ходе реконструкции Политехнического музея. По данным газеты, Минкультуры могло заключить контракт с автономной некоммерческой организацией "Политехинжиниринг" на осуществление надзора за ходом работ в "Большой аудитории, в которой выступал Владимир Ильич Ленин в 1918 году". Издание пояснило, что генподрядчиком реконструкции "Политеха" выступает АО "ЕвроХоумБилдинг".

"Договорные отношения с АНО "Политехинжиниринг", а также ЗАО "ЕвроХоумБилдинг", которая выступает генеральным подрядчиком реконструкции здания Политехнического музея, у Минкультуры России отсутствуют, контракты с упомянутыми компаниями не заключались", — сказали в пресс-службе министерства.

В ведомстве подчеркнули, что "распространенная газетой "Коммерсант" информация о том, что контракт на осуществление надзора за ходом работ в "Большой аудитории, в которой выступал Владимир Ильич Ленин в 1918 году", мог быть оформлен структурами министерства культуры РФ, действительности не соответствует".

В ведомстве уточнили, что полномочия госзаказчика по объекту "Реконструкция Политехнического музея" переданы самому музею. По данным министерства, в 2013 году музей провел конкурсную процедуру, по итогам которой с ЗАО "ЕвроХоумБилдинг" заключен контракт на проведение работ по реконструкции объекта.

Минкультуры добавляет, что в целях контроля за ходом работ, в том числе в части сохранности здания музея как памятника, ведомство получает от музея ежемесячный отчет.

"Также стоит отметить, что полномочия по охране указанного объекта возложены на департамент культурного наследия города Москва", — добавили в пресс-службе.

В четверг пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила, что исполнительного директора АНО "Политехинжиниринг" Андрея Хацкевича и его предполагаемого подельника Алексея Милованова отправили по домашний арест до 12 ноября по делу о коммерческом подкупе при реконструкции Политехнического музея. По данным старшего помощника руководителя главка СК России по Москве Юлии Ивановой, фигуранты дела признали вину.