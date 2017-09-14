Под Тулой школьник погиб при попытке сделать селфи на железнодорожном мосту

ВОРОНЕЖ, 14 сен — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели 11-летнего школьника в Тульской области, который скончался от удара током при попытке сделать селфи на железнодорожном мосту, сообщает в четверг региональное управление Следственного комитета РФ.
"По версии следствия, при попытке сделать селфи мальчик забрался под металлические конструкции моста над железнодорожным полотном и задел линии электропередач, получив удар электрическим током, после чего упал вниз", — говорится в сообщении.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
"Известно, что трагедия произошла в то время, когда ребенок должен был находиться в школе на занятиях", — отмечают сотрудники СК.
В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а также работников образовательного учреждения, в котором обучался мальчик.