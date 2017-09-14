Под Тулой школьник погиб при попытке сделать селфи на железнодорожном мосту

ВОРОНЕЖ, 14 сен — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели 11-летнего школьника в Тульской области, который скончался от удара током при попытке сделать селфи на железнодорожном мосту, сообщает в четверг региональное управление Следственного комитета РФ.

Тело ребенка нашли на железнодорожном полотне 14 сентября в Щекинском районе Тульской области. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

"По версии следствия, при попытке сделать селфи мальчик забрался под металлические конструкции моста над железнодорожным полотном и задел линии электропередач, получив удар электрическим током, после чего упал вниз", — говорится в сообщении.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

"Известно, что трагедия произошла в то время, когда ребенок должен был находиться в школе на занятиях", — отмечают сотрудники СК.

В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних, а также работников образовательного учреждения, в котором обучался мальчик.