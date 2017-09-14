Защита замглавы ФСИН Коршунова просит суд не отправлять его в СИЗО

Заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов в Басманном суде города Москвы, где рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения. 14 сентября 2017

Заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов в Басманном суде города Москвы, где рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения. 14 сентября 2017

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Защита обвиняемого по делу об особо крупной растрате заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова просит суд не отправлять его в СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос об аресте чиновника.

По словам адвоката Александра Линникова, в ходатайстве следователя нет конкретных оснований для избрания самой суровой меры пресечения. Домашний арест, по словам защитника, сможет ограничить Коршунова в общении с фигурантами дела.

"Практика Басманного суда склоняется к избранию фигурантам уголовных дел домашнего ареста, так было с Алексеем Улюкаевым, Кириллом Серебренниковым", — сказала адвокат.

Он отметил, что загранпаспорт Коршунова изъят, и скрыться фигурант не сможет.

Заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова обвиняют по двум эпизодам по статье "Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения". СК отмечает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015-2016 годах организовал заключение двух госконтрактов – на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания — по завышенным ценам. Следствие считает, что в результате действий замглавы ФСИН и его соучастников ведомству был причинен ущерб свыше 160 миллионов рублей.