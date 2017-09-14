Политехнический музей в Москве готов помогать следствию в деле о подкупе

Вид со смотровой площадки Центрального детского мира на Лубянскую площадь и Политехнический проезд в Москве. Архивное фото

Вид со смотровой площадки Центрального детского мира на Лубянскую площадь и Политехнический проезд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 14 сен — РИА Недвижимость. Администрация Политехнического музея в Москве, при реконструкции которого было заведено дело о коммерческом подкупе, готова оказать содействие следствию, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе музея.

"В данный момент совместно со всеми участниками проекта мы прилагаем все усилия для того, чтобы в дальнейшем избежать повторения подобных инцидентов", — приводятся в сообщении слова директора музея Юлии Шахновской.

Ранее в четверг стало известно о том, что фигуранты дела о коммерческом подкупе при реконструкции музея — Андрей Хацкевич и его предполагаемый подельник Алексей Милованов — признали свою вину и были отправлены под домашний арест до 12 ноября.

По словам Шахновской, в строительной области нельзя исключить человеческий фактор. "Мы заинтересованы в том, чтобы досконально разобраться в ситуации и готовы оказать содействие следствию", — приводятся в сообщении слова Шахновской.

В середине февраля 2015 года департамент культурного наследия Москвы заключил контракт с АНО "Политехинжиниринг", по которому компания должна была контролировать строительные работы в "Большой аудитории, в которой выступал Владимир Ильич Ленин в 1918 году" (объект культурного наследия). Впоследствии, как сказано в материалах дела, неустановленные следствием лица из числа руководства "Политехинжиниринга" предложили финансовому директору ООО "Центрстройинвест-2000" передать им 630 тысяч рублей за фактическое подтверждение объемов выполненных работ перед генеральным подрядчиком реконструкции музея АО "Еврохоумбилдинг". После достижения договоренности один из обвиняемых получил 450 тысяч рублей в кафе, второй же получил оставшуюся часть денег непосредственно в Большой аудитории, утверждает следствие.

Историческое здание столичного Политехнического музея закрылось на реставрацию в январе 2015 года и должно открыться для посещения в начале 2018 года. В настоящее время его экспозиция закрыта для посещения. Здание музея является памятником истории и культуры регионального значения, Большая аудитория — объектом культурного наследия федерального значения.