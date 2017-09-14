Кремль не давал распоряжений из-за звонков о минировании, заявил Песков

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Кремль не давал каких-либо особых распоряжений ведомствам в связи с серией звонков о минировании, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На вопрос, будет ли как-то Кремль влиять на то, что на федеральных телевизионных каналах не было отдельных сюжетов о многочисленных звонках, а силовые ведомства не дали ни одного официального комментария, Песков ответил отрицательно.
"Как только будут результаты, соответствующие ведомства оповестят об этом население. Это будет сделано в соответствии с требованиями. Но пока это, действительно, работа не из легких, она требует терпения. Как только результаты будут, о них станет известно. Что касается каналов, то, наверное, вам стоит обращаться на каналы", — сказал Песков.
Ранее в четверг источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые также находятся за пределами России. Источник также отметил, что эти лица будут объявлены в международный розыск.