Кремль не давал распоряжений из-за звонков о минировании, заявил Песков

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Кремль не давал каких-либо особых распоряжений ведомствам в связи с серией звонков о минировании, заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не давали. Опять же это та ситуация, где не требуется каких-то дополнительных (распоряжений – ред.). Специальная служба работает в данном случае и абсолютно выполняет свои функции, делает то, что необходимо", — сказал Песков, отвечая на вопрос, давал ли Кремль какие-то особые распоряжения ведомствам в связи с серией звонков о минировании.

На вопрос, будет ли как-то Кремль влиять на то, что на федеральных телевизионных каналах не было отдельных сюжетов о многочисленных звонках, а силовые ведомства не дали ни одного официального комментария, Песков ответил отрицательно.

"Как только будут результаты, соответствующие ведомства оповестят об этом население. Это будет сделано в соответствии с требованиями. Но пока это, действительно, работа не из легких, она требует терпения. Как только результаты будут, о них станет известно. Что касается каналов, то, наверное, вам стоит обращаться на каналы", — сказал Песков.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России пятый день. Пик пришелся на 12 и 13 сентября. В среду угрозы добрались до Москвы, в столице они касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано 40,2 тысячи человек. Во вторник и среду по всей стране из-за анонимных звонков с угрозами с более чем 420 объектов были эвакуированы свыше 130 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась.

Ранее в четверг источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые также находятся за пределами России. Источник также отметил, что эти лица будут объявлены в международный розыск.