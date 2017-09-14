Более 50 тысяч жителей Новосибирской области остались без света

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Более 51 тысячи человек остались без света в Новосибирской области после отключения на Барабинской ТЭЦ, сообщается в материалах Минэнерго РФ.

"В 12.51 на Барабинской ТЭЦ (производственное подразделение АО "СИБЭКО") действием защиты отключилась первая система шин 110 кВ с неуспешным АПВ (автоматическим повторным включением — ред.). Причина выясняется. Без электроснабжения остались бытовые потребители в 46 населенных пунктах Северного, Куйбышевского и Барабинского районов (около 51,2 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей – 14,35 МВт", — говорится в сообщении.

Причина отключения выясняется. Ведутся аварийно-восстановительные работы.