Суд отложил заседание из-за жалобы Белых на плохое самочувствие

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Мосгорсуд отложил на пятницу заседание по жалобе экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки, на продление ему срока ареста до 4 февраля 2018 года, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
На этой неделе Белых давал показания в Пресненском суде Москвы, продолжение допроса намечено на 20 сентября.
Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2012–2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК РФ, Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.
Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.
Экс-губернатор отрицает свою вину.