Суд отложил заседание из-за жалобы Белых на плохое самочувствие

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Мосгорсуд отложил на пятницу заседание по жалобе экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки, на продление ему срока ареста до 4 февраля 2018 года, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

Белых участвовал в слушаниях через видеосвязь из СИЗО, в ходе заседания к нему пришёл медработник померил давление и сообщил, что Белых не может участвовать в процессе, так как у него высокое давление и плохое самочувствие.

На этой неделе Белых давал показания в Пресненском суде Москвы, продолжение допроса намечено на 20 сентября.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2012–2016 годах Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 тысяч евро. По заявлению СК РФ, Белых был задержан с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы.

Вскоре после задержания Белых президент России Владимир Путин снял его с должности губернатора в связи с утратой доверия.

Экс-губернатор отрицает свою вину.