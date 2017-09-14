СК проводит проверку после исчезновения дайвера в сочинских пещерах

СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. Следственный отдел по Адлерскому району города Сочи СК России по краю организовал проведение доследственной проверки по факту безвестного исчезновения в одной из пещер Сочи дайвера из Ижевска, который оказался председателем союза дайверов Удмуртии Владимиром Федоровым, сообщает следственное управление (СУ) СК России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в среду в ЮРПСО МЧС поступило заявление о пропаже спелеолога в системе Воронцовских пещер в районе Хосты. Один из участников спелеогруппы сообщил, что их товарищ не вышел на поверхность спустя три часа после спуска в подводную часть пещеры. Прождав еще несколько часов, остальные члены группы обратились к спасателям. Спасатели Сочи обследовали сухую часть пещеры, остались там до утра, на дальнейшие спелеологические подводные работы у спасателей ЮРПСО нет допуска и соответствующего снаряжения.

В четверг в Сочи прибыла группа спелеоподводников с целью погружения в пещеру. По сообщению СУ СК России по Краснодарскому краю, пропавший оказался председателем союза дайверов Удмуртии Владамиром Федоровым, по факту его безвестного исчезновения в настоящее время организована доследственная проверка.

"По предварительным данным, вечером 12 сентября 2017 года мужчина погрузился в воду и намеревался обследовать один из участков Воронцовских пещер, однако так и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение не установлено. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении ведомства.