Под Воронежем нашли замурованное в бетон тело мужчины

Тело было найдено накануне в доме в селе Никольское Таловского района Воронежской области.
"Местная жительница обратилась в полицию — давно не видела соседа, зашла в дом — бетона не было раньше, а потом появился. Это ее насторожило, и она обратилась в правоохранительные органы", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в бетоне, которым был залит пол, было обнаружено тело проживавшего в этом доме мужчины 1971 года рождения, которого последний раз живым видели этим летом.
Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
По данным местных СМИ, жители села говорят, что умерший был прописан в доме с 2015 года, ничем особым не выделялся. В июле к нему приезжал брат, который потом сказал соседям, что хозяин дома уехал в Воронеж.