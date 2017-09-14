Под Воронежем нашли замурованное в бетон тело мужчины

© Фото : Настя Филиппова На центральной площади Белгорода обнаружили тело мужчины Тело замурованного в бетон мужчины, последний раз которого видели летом этого года, найдено в жилом доме в Воронежской области, сообщил РИА Новости в четверг представитель главного управления МВД по региону.

Тело было найдено накануне в доме в селе Никольское Таловского района Воронежской области.

"Местная жительница обратилась в полицию — давно не видела соседа, зашла в дом — бетона не было раньше, а потом появился. Это ее насторожило, и она обратилась в правоохранительные органы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в бетоне, которым был залит пол, было обнаружено тело проживавшего в этом доме мужчины 1971 года рождения, которого последний раз живым видели этим летом.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

По данным местных СМИ, жители села говорят, что умерший был прописан в доме с 2015 года, ничем особым не выделялся. В июле к нему приезжал брат, который потом сказал соседям, что хозяин дома уехал в Воронеж.