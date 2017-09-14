СК проверяет информацию о здоровом кубанце, которого 13 лет лечили от ВИЧ

КРАСНОДАР, 14 сен — РИА Новости. Следователи проверяют информацию из соцсетей о том, что здорового жителя Туапсе лечили на протяжении 13 лет от ВИЧ, сообщает пресс-служба управления СК по Краснодарскому краю.

"В связи с появившейся в социальных сетях информацией о мужчине Артеме Деревянко, которого 13 лет лечили врачи туапсинского СПИД-центра от ВИЧ и он оказался здоров, следственным отделом по городу Туапсе СКР по Краснодарскому краю организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Как сообщается в соцсетях, житель Туапсе узнал о своём страшном диагнозе, когда ему было 37 лет, после этого он потерял семью и работу. Мужчина на протяжении 13 лет проходил лечение, при этом он неоднократно сдавал анализы, которые подтверждали у него наличие инфекции. Как уточняется в публикациях, сдав новые анализы спустя годы, мужчина узнал, что здоров.