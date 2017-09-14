В КБР ищут двух туристов, находившихся в затонувшей машине

НАЛЬЧИК, 14 сен – РИА Новости. Пятеро туристов из Железноводска находились в автомобиле, который упал в горное озеро в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, трое из них получили травмы, двоих продолжают искать, сообщила пресс-служба главы региона.

Ранее сообщалось, что в 10.40 мск четверга в Эльбрусском районе напротив селения Былым в озеро Гижгит упала автомашина Chevrolet Niva, в которой находились пять человек. Трое из них спаслись, двое остались в автомобиле. К поискам привлечены более 20 человек – водолазы, спасатели, а также семь единиц техники.

"Как пояснили в администрации Эльбрусского района, пятеро туристов на машине Chevrolet Niva поднялись на один из обрывов высотой в полтора километра около селения Былым с целью сделать оригинальное фото. Однако транспортное средство вместе с людьми на большой скорости начало скатываться вниз в сторону искусственного озера Гижгит глубиной более 30 метров", — говорится в сообщении.

Водитель и две девушки по ходу движения успели покинуть автомобиль, у них диагностированы переломы конечностей и травма позвоночника. Двое оставшихся молодых людей вместе с машиной ушли под воду. Их поиски продолжаются.

"Распоряжением главы Кабардино-Балкарии Юрия Кокова власти республики окажут пострадавшим туристам всестороннюю помощь", — отмечает пресс-служба.