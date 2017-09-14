В крупе, из которой варили кашу томским кадетам, нашли насекомых

НОВОСИБИРСК, 14 сен — РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора выявили мучных жучков, блестянок и долгоносиков в одной из проб крупы, из которой варили кашу воспитанникам Томского кадетского корпуса, жаловавшимся на обнаруженных в ней червей, сообщает в четверг управление ведомства по Томской области.
"В ходе лабораторных исследований выявлено, что в одной из семи проб, а именно в рисовой крупе, обнаружены жук малый мучной хрущак, блестянка бурая, долгоносик рисовый. По заключению энтомологов, заражение крупы насекомыми-вредителями произошло до ее доставки в складское помещение школы-интерната", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В Роспотребнадзоре добавили, что на остатки круп в кадетском корпусе сразу был составлен протокол ареста. В этот же день блюда с использованием этих круп были исключены из меню воспитанников.
Свою проверку по факту инцидента сейчас проводят и следователи СК.