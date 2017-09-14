В Петербурге эвакуировали администрацию Центрального района Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Администрацию Центрального района Петербурга эвакуировали после анонимного звонка о минировании, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации.

"В администрацию в 12.30 поступил анонимный звонок, сотрудников из здания эвакуировали", — рассказала собеседница агентства.

Здание администрации Центрального района находится на Невском проспекте, 176.

Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России пятый день. Пик пришелся на 12 и 13 сентября. В среду угрозы добрались до Москвы, в столице они касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано 40,2 тысячи человек. Во вторник и среду по всей стране из-за анонимных звонков с угрозами с более чем 420 объектов были эвакуированы свыше 130 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась.

Ранее в четверг источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что звонки с угрозами о "минировании" по России инициировали люди, связанные с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По его словам, установлен ряд непосредственных исполнителей звонков, которые также находятся за пределами России. Источник также отметил, что эти лица будут объявлены в международный розыск.