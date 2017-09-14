В Петербурге из-за угрозы взрывов эвакуировали 12 торговых центров

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен — РИА Новости. Персонал и посетители 12 крупных торговых центров в Петербурге эвакуированы в четверг из-за анонимных сообщений о заложенных бомбах, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
По словам источника, речь идет о крупных торговых центрах в различных районах города.
Официально ГУМВД не комментирует ситуацию. В городском управлении МЧС подтвердили, что спасатели в четверг сопровождают сотрудников полиции по этим вызовам.
4.8%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
5.2%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
76.3%Узнал(а) о случившемся из новостей
13.7%Ничего не слышал(а) об эвакуации
Волна анонимных звонков о "минировании" различных административных и торговых зданий продолжается в России пятый день. Пик пришелся на 12 и 13 сентября. В среду угрозы добрались до Москвы, в столице они касались 50 объектов, прежде всего вокзалов и крупных торговых центров, было эвакуировано 40,2 тысячи человек. Во вторник и среду по всей стране из-за анонимных звонков с угрозами с более чем 420 объектов были эвакуированы свыше 130 тысяч человек. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов не подтвердилась.