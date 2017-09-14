Басманный суд получил материалы на арест замглавы ФСИН Коршунова

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Басманный суд Москвы получил материалы следствия с ходатайством об аресте заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова, задержанного по подозрению в особо крупной растрате, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила в среду, что Коршунов задержан, против него возбуждено дело по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы до десяти лет.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Коршунова Олега Адольфовича, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ", — сказала она, отметив, что заседание начнется после явки всех участников процесса.

Сам обвиняемый еще не доставлен в суд, добавила она.

С 2013 года Коршунов возглавлял финансово-экономическое управление Федеральной службы исполнения наказаний. Был назначен на должность заместителя директора ведомства в 2014 году. Является действительным государственным советником РФ второго класса, что соответствует званию генерал-лейтенант.