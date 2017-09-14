На центральной площади Белгорода обнаружили тело мужчины

ВОРОНЕЖ, 14 сен — РИА Новости. Следствие подтверждает информацию об одном погибшем и одном пострадавшем в результате инцидента на центральной площади Белгорода, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.

Ранее сообщалось, что в четверг около 12.00 на Соборной площади в центре Белгорода было обнаружено тело мужчины. По данным местных СМИ и соцсетей, мужчина на машине приехал на площадь, выбросил из багажника автомобиля тело, а потом пытался покончить с собой. Правоохранители подтверждали информацию только о погибшем.

"Есть лицо, которому оказывается медицинская помощь", — сказал собеседник агентства, добавив, что мужчина пытался покончить с собой.

По данным следствия, он приехал на площадь, вытащил из багажника тело мужчины, а после этого попытался совершить самоубийство.

В ближайшее время следствие возбудит уголовное дело по статье "Убийство", отметили в СК.