На центральной площади Белгорода обнаружили тело мужчины

ВОРОНЕЖ, 14 сен — РИА Новости. Следствие подтверждает информацию об одном погибшем и одном пострадавшем в результате инцидента на центральной площади Белгорода, сообщил РИА Новости представитель регионального СУСК РФ.
"Есть лицо, которому оказывается медицинская помощь", — сказал собеседник агентства, добавив, что мужчина пытался покончить с собой.
По данным следствия, он приехал на площадь, вытащил из багажника тело мужчины, а после этого попытался совершить самоубийство.
В ближайшее время следствие возбудит уголовное дело по статье "Убийство", отметили в СК.